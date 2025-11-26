SOCAR и ITOCHU обсудили энергосектор

25 ноября президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем Японо-азербайджанского экономического комитета, главным операционным директором ITOCHU Corporation Тетсуя Ямадой.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

На встрече было отмечено, что взаимовыгодные отношения сотрудничества между Азербайджаном и Японией успешно развиваются, а плодотворные обсуждения придали импульс развитию отношений. В связи с этим с удовлетворением было отмечено 12-е совместное заседание Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Японией, состоявшееся в Токио в сентябре этого года.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о проектах, реализуемых при совместном участии SOCAR и ITOCHU Corporation, а также о возможностях сотрудничества в различных областях энергетического сектора. Стороны обменялись мнениями по вопросам добычи и транспортировки нефти и газа, энергетической инфраструктуры, применения современных технологий в промышленности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.