Золото и серебро подорожали

Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX повысилась на 18,7 доллара и достигла отметки 4 196,6 доллара.

Как передает Day.Az, серебро подорожало на 0,66 доллара - до 52,29 доллара за тройскую унцию.