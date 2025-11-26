https://news.day.az/world/1797974.html

Золото и серебро подорожали

Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX повысилась на 18,7 доллара и достигла отметки 4 196,6 доллара. Как передает Day.Az, серебро подорожало на 0,66 доллара - до 52,29 доллара за тройскую унцию.