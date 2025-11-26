Филиал Bolmart "Тeзe Базар" возобновил свою работу.

Об этом сообщили Day.Az в главном офисе сети супермаркетов Болмарт.

Филиал Bolmart, расположенный в Баку по адресу улица Самеда Вургуна 60, возобновил деятельность после кратковременной паузы. Перерыв был связан с истечением срока аренды и необходимостью завершения соответствующих технических процедур.

После выполнения всех требуемых формальностей магазин вновь открылся для посетителей. За период простоя была обновлена внутренняя инфраструктура филиала, усовершенствована выкладка товаров и повышены стандарты обслуживания.

В настоящее время магазин работает в полном объёме и ежедневно принимает покупателей.

https://drive.google.com/file/d/1f1-_2L9_rsHrn0IZqYcr4U6I_8bES-Cd/view?usp=sharing