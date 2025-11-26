https://news.day.az/sport/1797996.html Лига чемпионов УЕФА: Cейвы вратаря "Карабаха" вошли в список лучших - ВИДЕО Вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски сделал три сейва, которые вошли в список лучших моментов дня Лиги чемпионов УЕФА по футболу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу УЕФА, 25-летний голкипер, помимо того, что отразил пенальти в матче с "Наполи" в Италии, сделал еще два удачных сейва, которые также попали в шестерку лучших.
Лига чемпионов УЕФА: Cейвы вратаря "Карабаха" вошли в список лучших - ВИДЕО
Вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски сделал три сейва, которые вошли в список лучших моментов дня Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу УЕФА, 25-летний голкипер, помимо того, что отразил пенальти в матче с "Наполи" в Италии, сделал еще два удачных сейва, которые также попали в шестерку лучших.
Европейская футбольная организация в своем посте отметила: "Вратари сегодня в отличной форме. Какой сейв вам понравился больше всего?" и запустила опрос для болельщиков.
Ранее мы сообщали, что "Карабах" проиграл на выезде "Наполи" в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА.
