Лига чемпионов УЕФА: Cейвы вратаря "Карабаха" вошли в список лучших

Вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски сделал три сейва, которые вошли в список лучших моментов дня Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу УЕФА, 25-летний голкипер, помимо того, что отразил пенальти в матче с "Наполи" в Италии, сделал еще два удачных сейва, которые также попали в шестерку лучших.

Европейская футбольная организация в своем посте отметила: "Вратари сегодня в отличной форме. Какой сейв вам понравился больше всего?" и запустила опрос для болельщиков.

Ранее мы сообщали, что "Карабах" проиграл на выезде "Наполи" в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА.