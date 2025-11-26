Инициативы Азербайджана находят понимание и поддержку в странах тюркского мира

Инициативы Азербайджана по активному сотрудничеству в сфере здравоохранения находят понимание и поддержку в странах тюркского мира.

Как сообщает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, участвующий в работе 11-го медицинского съезда тюркского мира (11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı) в Анкаре.

Министр подчеркнул значимость проведения подобных съездов как фактора сближения систем здравоохранения стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), а также вклада в развитие мировой медицины.

Т. Мусаев отметил, что в работе нынешнего форума принимают участие около 3 тыс. делегатов из различных стран мира, в том числе руководители до 40 структур здравоохранения и медицинских организаций.

Т. Мусаев привлек особое внимание к участию в обсуждениях и лауреата Нобелевской премии по химии, профессора Азиза Санджара, назвав выступление именитого ученого на съезде Дорожной картой медицины тюркского мира.

Министр указал, что Азербайджан принимает активное участие в медицинских съездах тюркского мира, периодически выступая с различными инициативами, в том числе в сфере стандартизации.

В этой связи Т. Мусаев назвал предметом особой гордости конкретные шаги на пути реализации инициативы Азербайджана по созданию Общей тюркской платформы по обмену информацией в сфере трансплантации.

"Отрадно, что сегодня предпринимаются юридические и иные шаги по претворению в жизнь данной идеи. Работа платформы может начаться в самое ближайшее время", - констатировал глава Минздрава Азербайджана, подчеркнув, что вопрос трансплантации органов, в особенности, костного мозга представляет значимость для системы здравоохранения всего тюркского мира.

Министр добавил, что благодаря новой платформе станут возможными и операции по перекрестной трансплантации органов.