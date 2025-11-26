В Бакиханове на месте детской площадки построят здание? - ВИДЕО
В поселке Бакиханов в Сабунчинском районе Баку, на пересечении улиц Новруза Новрузова и Ахундзаде, сообщается, что территория детской площадки была занята строительной компанией, и на этом месте планируется возведение здания.
Как передаёт Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, на участке уже вырыт котлован и нанесена разметка.
Жители утверждают, что территория, где находилась детская игровая площадка, была захвачена посторонними лицами.
По информации Исполнительной власти Сабунчинского района, участок является частной собственностью. Тем не менее начато расследование, а по обращению жителей земляные работы приостановлены.
В Государственной службе по вопросам имущества сообщили, что участок имеет официальный документ о собственности.
Государственный комитет по градостроительству и архитектуре отметил, что по поступившему обращению жителей работы, проводимые собственником, были остановлены. В настоящее время вопрос расследуется, и соответствующие структуры предпримут необходимые меры по итогам проверки.
Собственник упомянутого участка, Сулейман Самедоглу, заявил, что на этой территории планируется строительство не многоэтажного здания, а индивидуального жилого дома.
