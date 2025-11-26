В Финляндии придумали новый способ отопления

Дома в Финляндии будут обогреваться теплом от дата-центров, на которых работает ИИ.

В Хельсинки построили систему, которая забирает огромное количество горячей воды из подземного дата-центра, повышает её температуру и распределяет по городу, передает Day.Az.

Благодаря этому удалось значительно снизить цены на отопление, уменьшить нагрузку на электростанции и сократить выбросы углекислого газа.