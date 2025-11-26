https://news.day.az/world/1798019.html В Финляндии придумали новый способ отопления - ВИДЕО Дома в Финляндии будут обогреваться теплом от дата-центров, на которых работает ИИ. В Хельсинки построили систему, которая забирает огромное количество горячей воды из подземного дата-центра, повышает её температуру и распределяет по городу, передает Day.Az.
В Финляндии придумали новый способ отопления - ВИДЕО
Дома в Финляндии будут обогреваться теплом от дата-центров, на которых работает ИИ.
В Хельсинки построили систему, которая забирает огромное количество горячей воды из подземного дата-центра, повышает её температуру и распределяет по городу, передает Day.Az.
Благодаря этому удалось значительно снизить цены на отопление, уменьшить нагрузку на электростанции и сократить выбросы углекислого газа.
