Вертолеты в Армении пытаются потушить лесной пожар

В лесах Дилижана в Армении в Армении вспыхнул пожар, к тушению которого привлечены вертолеты.

Как сообщает Day.Az, в тушении задействованы 669 спасателей, 215 экопатрулей и местные жители.

Вертолет совершил 22 вылета для разведки и сброса воды. Работы продолжаются в усиленном режиме.