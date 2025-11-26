https://news.day.az/world/1798028.html

Вертолеты в Армении пытаются потушить лесной пожар - ФОТО - ВИДЕО

В лесах Дилижана в Армении в Армении вспыхнул пожар, к тушению которого привлечены вертолеты. Как сообщает Day.Az, в тушении задействованы 669 спасателей, 215 экопатрулей и местные жители. Вертолет совершил 22 вылета для разведки и сброса воды. Работы продолжаются в усиленном режиме.