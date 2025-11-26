https://news.day.az/officialchronicle/1798061.html Заместителям министра юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания - Распоряжение Сотрудникам министерства юстиции Азербайджанской Республики присвоены высшие специальные звания. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение. "Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Присвоить следующим сотрудникам министерства юстиции Азербайджанской Республики высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса:
Абиддину Габиль оглу Гусейнову - заместителю министра юстиции Азербайджанской Республики
Тогрулу Айдын оглу Гусейнову - заместителю министра юстиции Азербайджанской Республики", - говорится в документе.
