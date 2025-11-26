RİNN tərəfindən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəqəmsallaşma səviyyəsi qiymətləndirilib
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 yanvar 2025-ci il tarixli 287 nömrəli Fərmanı ilə təsdiqlənmiş "Azərbaycan Respublikasında Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyası"na uyğun olaraq dövlət qurumlarında rəqəmsal inkişaf proseslərinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi üçün əsas fəaliyyət göstəriciləri sistemlərinin, rəqəmsallaşma diaqnostikasının və sürətləndirilmiş rəqəmsallaşdırma ssenarilərinin hazırlanması məqsədi ilə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində (KTN) rəqəmsallaşma səviyyəsinin diaqnostikası aparılıb.
RİNN-dən Day.Az-a verilən məlumata görə, həyata keçirilmiş diaqnostikanın nəticələri rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Samir Məmmədov və kənd təsərrüfatı nazirinin müavini İlhamə Qədimovanın iştirakı ilə keçirilmiş görüşdə təqdim edilib.
Diaqnostika strategiya, xidmətlər, texniki-texnoloji infrastruktur və əməliyyat modelləri olmaqla dörd əsas istiqaməti əhatə edib.
Diaqnostika nəticələrinə əsasən, KTN-də rəqəmsallaşma təşəbbüslərini əhatə edən strategiya sənədilərinin hazırlandığı və vahid strateji çərçivə kimi rəsmiləşdirildiyi, eləcə də nazirlikdə rəqəmsallaşma sahəsində ümumi məlumatlılıq və mədəniyyət formalaşdırıldığı bildirilir.
Aparılan qiymətləndirmə nəticələrinə görə prioritet xidmətlərin rəqəmsallaşdırılması təmin edilib və digər xidmətlərin rəqəmsallaşdırılması prosesi davam etdirilir. Nazirlik tərəfindən təqdim edilən rəqəmsal xidmətlərin təxminən 90%-i Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminə inteqrasiya olunub, xidmətlərin 70-80%-i isə "Yonca" mobil tətbiqi vasitəsilə vətəndaşlara təqdim olunur.
Texniki-texnoloji sahədə qiymətləndirmə göstərib ki, nazirliyin əsas informasiya sistemi kimi Elektron Kənd Təsərrüfatı Sistemi (EKTİS) fəaliyyət göstərir və digər informasiya sistemlərinin EKTİS-in altsistemi qismində vahid arxitekturaya inteqrasiyası üzrə işlərə başlanılıb. EKTİS və süni intellekt pilot layihələri çərçivəsində məlumat əsaslı qərarvermə prosesi təşkil edilib. Süni intellekt və analitik imkanlar üzrə tədbirlər planı hazırlanıb və müxtəlif tətbiqlər (Bitki növləri xəritəsi, Torpaq xəritəsi, Bitki sağlamlığına nəzarət, Bitki məhsuldarlığının proqnozu) pilot mərhələsindədir. Nazirlik tərəfindən açıq məlumatlar "Agro Data" və Açıq Məlumatlar portalı vasitəsilə ictimaiyyətə təqdim olunur. Bununla yanaşı, informasiya ehtiyat və sistemlərinin "Hökumət Buludu"na tam şəkildə keçidi ilə bağlı planlaşdırma və hazırlıq işləri davam edir.
Əməliyyat sahəsində aparılan qiymətləndirmə zamanı müəyyən edilib ki, KTN əməkdaşlarının rəqəmsallaşma sahəsində bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədilə təlimat sənədləri ilə təmin olunur. Eyni zamanda, rəqəmsal xidmətlərin və informasiya sistemlərinin formalaşdırılmasından əvvəl zəruri hüquqi prosedurlar təmin olunur.
Görüş çərçivəsində 2025-2027-ci illəri əhatə edən 3 illik "Rəqəmsallaşma üzrə Yol Xəritəsi" təsdiqlənib. Yol Xəritəsi kənd təsərrüfatı sektorunda rəqəmsal dayanıqlılığın təmin edilməsinə, süni intellekt layihələrinin genişləndirilməsinə, mövcud rəqəmsal xidmətlərin təkmilləşdirilməsinə, fermerlərin rəqəmsal xidmətlərə çıxış imkanlarının artırılmasına, rəqəmsallaşma üzrə peşəkar komandanın formalaşdırılmasına və müasir texnologiyalara əsaslanan informasiya sistemlərinin inkişafına xidmət edəcək.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре