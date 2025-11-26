Ж/д операторы Азербайджана и РФ договорились об электронном обмене данными

Состоялась встреча председателя правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), входящей в холдинг AZCON, Ровшана Рустамова с генеральным директором и председателем правления ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в АЖД.

Отмечается, что в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с развитием сотрудничества и укреплением взаимодействия между железнодорожными администрациями двух стран, повышением эффективности маршрутов и обеспечением безопасности перевозок.

Стороны обменялись мнениями о работе по цифровизации грузовых перевозок, включая внедрение цифровых решений, ускорение обмена информацией и оптимизацию логистической цепочки.

В завершение встречи было подписано соглашение о двустороннем электронном обмене данными между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ОАО "Российские железные дороги". Соглашение позволит повысить эффективность грузовых перевозок и внедрить цифровой документооборот.