Симонян готов приехать в Баку

Спикер НС Армении Ален Симонян заявил армянским СМИ, что готов поехать в Баку.

Как передает Day.Az, по его словам, для этого должен быть "удобный момент".

Симонян также заявил журналистам, что готовится пригласить спикера Милли Меджлиса Сахибу Гафарову посетить Ереван.

Сам он приглашения посетить Азербайджан не получал, но рассмотрит, если оно будет.