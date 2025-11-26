https://news.day.az/unusual/1798024.html Лентикулярные облака украсили небо в Испании - ВИДЕО Лентикулярные облака появились рядом с городом Гранада в Испании. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Лентикулярные облака украсили небо в Испании - ВИДЕО
Лентикулярные облака появились рядом с городом Гранада в Испании.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
