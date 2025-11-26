Турция укрепляет систему ПВО «Стальной купол

В целях укрепления многоуровневой интегрированной системы ПВО "Стальной купол", которая охватит всю территорию Турции, подписаны новые оборонные контракты общей стоимостью в 6,5 млрд долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, церемония подписания контрактов состоялась в здании оборонной компании HAVELSAN с участием главы Управления оборонной промышленности (SSB) Турции, профессора Халюка Гергюна, гендиректора компании ASELSAN Ахмета Акйола, главы компании Roketsan Мурата Икинджи, представителей ВС Турции и иных оборонных фирм.

Соглашения, предполагающие налаживание серийного производства отдельных видов отечественных ракет и систем ПВО, позволят укрепить систему "Стальной купол", создаваемую при координации Управления оборонной промышленности Турции.

Обращаясь к собравшимся, Х. Гергюн привлек внимание к достижениям оборонпрома Турции, отметив, что на сегодняшний день страна входит в ТОП-10 экспортеров вооружения в мире.

Он напомнил, что по итогам последнего заседания Исполнительного совета оборонной промышленности Турции были приняты решения по приобретению для нужд ВС Турции отдельных видов вооружения наступательного характера, а также систем ПВО.

Касаясь проекта "Стальной купол", глава SSB подчеркнул, что все составляющие, в том числе, программное обеспечение многоуровневой системы ПВО, являются отечественными.

Согласно СМИ, система ПВО "Стальной купол" будет состоять из нескольких эшелонов: ЗРК малого радиуса действия, систем ПВО малой и средней дальности, повышенной дальности, а также лазерной обороны.