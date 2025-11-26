Надеемся в скором времени начать использовать Зангезурский коридор.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend первый заместитель председателя правления компании "Узбекские железные дороги" Хикматулла Рахметов на полях 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ в Баку.

"Зангезурский коридор представляет большой интерес для Узбекистана. Этот проект станет важным фактором для развития узбекского экспорта и импорта, а также для транзитных грузов, проходящих через территорию нашей страны по направлению к Зангезурскому коридору, далее - в Турцию и Европу", - сказал он.

Рахметов отметил, что реализация коридора позволит, во-первых, снизить стоимость логистики, что непосредственно повлияет на расходы перевозчиков. Во-вторых, увеличится объем перевозимых грузов в обоих направлениях. Поэтому Узбекистан с большим оптимизмом относится к данному проекту.

"Это по-настоящему долгожданная инициатива - без преувеличения, ее ожидали десятилетиями. Мы активно взаимодействуем с азербайджанскими коллегами по всем ключевым вопросам и надеемся, что в ближайшее время начнем успешно использовать новый маршрут в полном объеме", - сказал он.

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне при участии Президента США Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию. Один из пунктов документа предусматривает запуск Зангезурского коридора ("Маршрута Трампа", или TRIPP) для разблокирования региональных коммуникаций. Кроме того, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение о мире и межгосударственных отношениях.