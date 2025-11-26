Əli Əsədov Rusiya Dəmir Yollarının baş direktoru ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib
26 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov "Rusiya Dəmir Yolları" ASC-nin Baş direktoru - İdarə Heyətinin sədri Oleq Belozyorov ilə görüşüb.
Nazirlər Kabinetindən Day.Az-a verilən məlumata görə, görüş zamanı Azərbaycan-Rusiya iqtisadi əməkdaşlığının müxtəlif istiqamətlər üzrə mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.
Bildirilib ki, üsusi diqqət nəqliyyat-logistika sahəsində, o cümlədən dəmir yolları arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa yönəldilib.
Regionun tranzit potensialının artırılması istiqamətində birgə səylərin davam etdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Bu kontekstdə "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi boyunca infrastrukturun inkişafı üzrə işlərin sinxron şəkildə aparılmasının və bu marşrut üzrə yükdaşımalarının sabit artımının təmin edilməsinin vacibliyi qeyd edilib.
Görüşdə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin sədri Rövşən Rüstəmov da iştirak edib.
