В ChatGPT обновили голосовой режим общения

OpenAI обновила голосовой режим в ChatGPT, интегрировав его с основным интерфейсом чата. Теперь во время голосового диалога окно переписки остается открытым, а расшифровка речи отображается в режиме реального времени, о чем сообщили разработчики на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках обновления сервис получил расширенные мультимедийные возможности: чат-бот может отправлять пользователям ссылки на товары, отображать карты, изображения, а также выводить погодные виджеты прямо в процессе общения в режиме реального времени.

При необходимости пользователи могут вернуться к прежнему формату работы голосового режима. Для этого нужно открыть раздел "Персонализация", перейти в пункт "Расширенные" и выбрать опцию "Отдельный режим". В этом режиме интерфейс отображается в виде анимированной сферы, а текстовая расшифровка диалога становится доступной только после его завершения.

В настройках пользователи могут также выбрать несколько типов голосов, включая мужские и женские варианты.