Ереван троллит ОДКБ

Автор: Байрам Эльшадов

Армения в отношениях с ОДКБ уже давно играет в странную игру. То игнорирует, то с иронией заявляет, что не собирается покидать организацию - и делает это с таким постоянством, будто проверяет нервную систему остальных участников на прочность.

Завтра в Бишкеке собираются лидеры блока. Большой саммит, серьезные темы, протокол, флаги, ковры. А Ереван заранее сообщает: "Мы пас".

Тем временем замглавы МИД Мнацакан Сафарян сегодня, пряча довольную ухмылку, уверял журналистов, что вопрос о выходе Армении никогда не стоял просто потому, что... ну, как бы его и не существовало. Удобная логика. В работе не участвуем, решения не принимаем, но и нигде не мешаем.

Он подчеркнул, что нынешняя линия поведения - это "расчет". Ереван, мол, просто играет на нескольких фронтах и старается никого не обидеть.

Армения продолжает демонстрировать "игривый" подход. А еще более удивляет то, что остальные участники ОДКБ продолжают делать вид, будто все идет как надо и так и должно быть.