Соловьева хотели убить пиццей

Обвиняемые в покушении на телеведущего Владимира Соловьева пытались убить его с помощью яда в пицце.

26 ноября 2-й Западный кружной военный суд рассматривает дело о покушении на журналиста.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во время заседания суда была воспроизведена аудиозапись, сделанная в квартире одного из обвиняемых по делу - Андрея Пронского. Мужчина на записи рассказывает, что они с подельниками отследят заказ Соловьева через приложение доставки, перехватят его и подложат отравленную пиццу.

Один из обвиняемых на записи также предложил нанести отравляющие вещества на руль и иные части салона автомобиля журналиста. От второго плана в итоге решили отказаться, так как он ненадежный. Обвиняемые решили взорвать машину Соловьева при помощи самодельной бомбы.

Пронский в ходе допроса в суде заявил, что аудиозапись смонтирована. Второй обвиняемый Владимир Беляков признался, что испытывает к журналисту политическую ненависть. Он также рассказал, что следил за автомобилем журналиста, чтобы его сжечь, однако убивать Соловьева не собирался.