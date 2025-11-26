Ж/д Китай–Кыргызстан–Узбекистан повысит эффективность ТМТМ

Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан станет важным фактором развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), повысив его эффективность.

Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Trend первый заместитель председателя правления "Узбекских железных дорог" Хикматулла Рахметов на полях 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ в Баку.

"Сегодня мы активно развиваем этот коридор. Строительные работы ведутся высокими темпами, и мы планируем завершить проект к 2030 году", - отметил он.

По словам Рахметова, на начальном этапе прогнозируемый объем перевозок составит 3-4 миллиона тонн грузов в год с дальнейшим увеличением до 15 миллионов тонн.

"Основной объем грузов, который планируют перевозить Китай, Узбекистан и Кыргызстан, будет направляться в Европу", - сказал он.

Напомним, что 27 декабря 2024 года в Джалал-Абаде состоялась церемония начала строительства магистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Ранее, 6 июня 2024 года в Пекине было подписано соглашение между Правительством КНР, Кабинетом Министров КР и Правительством Узбекистана о сотрудничестве в продвижении проекта. В соответствии с меморандумом о принятии ТЭО от 18 мая 2023 года утверждён комбинированный маршрут: "Кашгар - Торугарт - Макмал - Джалал-Абад - Андижан".

Согласно министерству транспорта Узбекистана, общая протяженность железной дороги составит 532,53 км. Планируется строительство 20 станций (включая две перспективные), среди них - две пограничные, одна перегрузочная, четыре промежуточные станции и 13 разъездов. Проект также предусматривает возведение 48 мостов общей протяжённостью 16,06 км и 27 тоннелей длиной 103,63 км. В совокупности мосты и тоннели займут 119,69 км, что составляет 39,3 процента от общей длины магистрали.