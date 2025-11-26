https://news.day.az/azerinews/1798105.html Azərbaycan-Niderland münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi perspektivləri müzakirə edilib Bu gün Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Niderland Krallığının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Marian De Yonqla görüşüb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Səfirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.
Bu gün Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Niderland Krallığının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Marian De Yonqla görüşüb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Səfirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, görüşdə regional inkişaf, Aİ ilə siyasi və iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub, eyni zamanda ikitərəfli münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsi perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
