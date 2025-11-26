Единый тариф могут установить участники восточного направления коридора «Север–Юг»

Страны, расположенные на восточном маршруте международного транспортного коридора "Север-Юг", могут применить единый грузовой тариф.

Как сообщили Day.Az в посольстве Ирана в Азербайджане, об этом заявили заместитель министра дорог и городского развития Ирана, исполнительный директор АО "Железные дороги" Джаббар Али Закери и председатель совета директоров АО "Национальная железнодорожная компания Казахстана" Талгат Алдибергенов на встрече в рамках 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту СНГ в Баку.

По его словам, ожидается расширение сотрудничества между странами в этом направлении.

Закери отметил, что сотрудничество в области грузовых перевозок между Ираном, Туркменистаном и Казахстаном развивается, что приведет к увеличению объемов грузоперевозок.

Талгат Алдибергенов, в свою очередь, заявил, что положительно оценивает подписанный между Казахстаном, Россией, Туркменистаном и Ираном меморандум о взаимопонимании в области железнодорожных и грузовых перевозок.

Следует отметить, что сегодня в Баку состоялось 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ. Основными темами обсуждения на заседании стали деятельность железнодорожной сети СНГ за девять месяцев 2025 года, развитие международных пассажирских перевозок, формирование грузовых и контейнерных поездов для международных перевозок, развитие международных транспортных коридоров, тарифная политика в области международных грузовых перевозок на 2026 год, финансирование, программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и другие вопросы. В завершение участники подписали протокол.