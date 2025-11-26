В ЕС приняли резолюцию, запрещающую соцсети детям младше 16 лет

Европейский парламент принял резолюцию, в которой предлагается установить минимальный возраст для регистрации в социальных сетях на уровне 16 лет. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Цель инициативы - обеспечить адекватное возрастное взаимодействие пользователей в онлайн-среде. Согласно опубликованному в октябре проекту документа, предлагается установить единый цифровой порог в 16 лет, при котором доступ к социальным сетям будет разрешен только с согласия родителей или опекунов. Кроме того, предлагается минимальный возраст 13 лет для доступа к платформам обмена видео и сервисам с ИИ-компаньонами.

Отмечается, что резолюция Европарламента носит рекомендательный характер - она не является обязательной к исполнению и не устанавливает прямых законодательных норм. Не исключено, что в будущем в ЕС разработают соответствующий закон.