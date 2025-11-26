В Азербайджане стартовал Кубок по настольному теннису.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня начались соревнования, в которых участвуют спортсмены не только из Баку, но и из различных городов и районов страны.

На открытии турнира, проходившего в спортивном комплексе "Шуа", с приветственной речью к участникам обратились вице-президент Федерации настольного тенниса Азербайджана Эльмар Ислам и генеральный секретарь организации Кенуль Микаилова, пожелав им успехов.

Представители федерации также отметили достижения азербайджанских спортсменов на VI Играх исламской солидарности и поздравили бронзовых призеров соревнований - Адиля Ахмедзаде, Мерзию Нурметову, Земфиру Микаbлову и Айлин Аскерову.

После церемонии открытия игровая площадка была передана в распоряжение спортсменов. В этом турнире участвуют теннисисты в возрастных категориях до 14 и до 18 лет. В течение четырёх дней участники будут соревноваться в командных, индивидуальных, парных и смешанных парных турнирах. Отличившимся спортсменам вручат дипломы и медали Министерства молодежи и спорта, а также подарки от Федерации настольного тенниса Азербайджана.