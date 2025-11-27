Предлагается открытие в странах ОТГ представительств соцсетей

Среди предложений - создание в странах ОТГ представительств "Youtube", "TikTok", "Instagram" и других социальных сетей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала сегодня главный специалист департамента информационной политики министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Зарина Калмуратова в ходе своего выступления на панельной сессии, посвященной теме "Устойчивые и превентивные шаги против растущих глобальных информационных угроз в современную эпоху: на примере экосистемы медиа тюркских государств", состоявшейся в рамках Медиафорума Организации тюркских государств.

Она отметила, что медиаграмотность всегда должна быть в центре внимания.

З.Калмуратова добавила, что в ее стране нет официальных представительств соцсетей.

"Было бы хорошо, чтобы в рамках Организации тюркских государств были созданы представительства "Instagram", "Facebook", "Youtube", "TikTok", - сказала она.