В США закрыли все уголовные дела против Трампа

Суд в штате Джорджия (США) закрыл уголовное дело против президента США Дональда Трампа и его команды, которые пытались оспорить результаты выборов 2020 года в этом штате.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, суд округа Фултон удовлетворил ходатайство прокуратуры о прекращении дела против Трампа по ранее выдвинутым обвинениям, включая мошенничество, подстрекательство должностного лица к нарушению присяги, а также нарушение закона "RICO", направленного на борьбу с организованной преступностью.

"Суд удовлетворяет ходатайство. Дело полностью закрыто", - говорится в решении суда.

Таким образом, в США больше не существует ни одного уголовного дела, возбужденного против американского лидера.