Уникальная модель азербайджанского мультикультурализма: новые признания

Автор: Акпер Гасанов

Эти слова необходимо дать послушать всем тем лживым и оголтелым очернителям Азербайджана, которые не стесняются жертвовать своей репутацией, исполняя заказы мирового армянства. Перед нами очередной яркий пример признания уникальной модели мультикультурализма, который давно и обоснованно стал визитной карточкой Азербайджана и который тщательно изучается во всем мире.

Итак, в Азербайджане побывала делегация Zionist Rabbinic Coalition во главе с раввином Стюартом Уейнблаттом. Цель визита - укрепление еврейского единства и развитие связей между Израилем, мировыми еврейскими общинами и Азербайджаном. Сам по себе такой визит - признак созданной в нашей стране атмосферы религиозной толерантности и уважения к традициям, культуре людей самых разных народов.

Вот и раввин Стюарт Уейнблатт отметил, насколько делегацию поразили чистота Баку, безопасность и уважительное отношение к еврейской общине. Гости посетили три бакинские синагоги, еврейскую школу и культурные центры, а также побывали в Красной Слободе - одном из немногих полностью еврейских поселений за пределами Израиля.

"Мы были восхищены Музеем горских евреев, который глубоко и трогательно рассказывает историю еврейской общины Азербайджана. Мы также узнали, что известные израильские исполнители Джаффа Яркони и Омер Адам имеют азербайджанские корни - это яркий пример культурной связи между нашими народами", - добавил Уейнблатт.

Делегация также посетила кошерный ресторан, отметив высокий уровень сервиса и гостеприимства, и подчеркнула, что Азербайджан демонстрирует миру, как страна с мусульманским большинством может поддерживать дружественные отношения с Израилем и создавать безопасные условия для еврейской жизни. Да, все это есть в нашей стране. И именно этим уникален Азербайджан.

"Мы уезжали с чувством глубокого уважения и благодарности. Азербайджан показал всему миру, что мультикультурализм и религиозная терпимость - это не лозунг, а реальность, в которой люди живут в мире и взаимопонимании", - подытожил раввин Стюарт Уейнблатт. И это была далеко не первая такого рода, справедливая оценка, данная Азербайджану.

В январе 2025 года бывший главный раввин Израиля Исраэль Лаур выступил в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и высоко оценил отношения между Азербайджаном и Израилем. Он подчеркнул, что Азербайджан является давним другом Израиля, страной с мусульманским большинством, которая поддерживает тесную связь с еврейским народом, и отметил, что азербайджанский народ на протяжении всей своей истории не проявлял насилия в отношении евреев, живущих на его земле.

На международном мероприятии, посвященном памяти жертв Холокоста, Лаур рассказал, как азербайджанский народ помогал евреям во время Второй мировой войны. Он тогда назвал и конкретную цифру - во время Холокоста в Азербайджане укрылось свыше 55 тысяч евреев, бежавших от истребления. И это было произнесено в ПАСЕ. То есть, правду об Азербайджане услышали политики из самых разных стран Европы.

А еще, раввин Лаур отметил, что после атаки ХАМАС 7 октября прошлого года сотни граждан Азербайджана пришли к посольству Израиля с цветами и словами соболезнования. "Мы должны помнить о злых деяниях, но также благодарить тех, в чьих сердцах горит огонь любви и братства к народу Израиля", - заключил тогда раввин Исраэль Лаур.

Та его речь также была ярким свидетельством того, сколь высока всегда была религиозная толерантность в Азербайджане.

Добавлю лишь, что финансирование из госбюджета Азербайджана получает Религиозная община горских евреев города Баку, Бакинская религиозная община европейских евреев, Бакинская религиозная община евреев-сефардов, Бакинская и Азербайджанская епархия Русской Православной церкви, Апостольская префектура Католической церкви в Азербайджанской Республике, а также Албано-удинская христианская религиозная община.

Да, как недавно смогли в этом лично убедиться посетившие Баку представители армянской общественности, в столице Азербайджана, в самом ее центре, функционирует и здание Армянской Апостольской Церкви. Там в целости и сохранности хранятся ценные книги. Так что, слишком уж много есть доказательств того, сколь высок уровень религиозной толерантности и мультикультурализма в Азербайджане, как бы и когда бы не пытались очернить нашу страну те, кто привык озвучивать любую ложь за деньги мирового армянства.