Гороскоп на 27 ноября

Сегодня звезды гороскопа способны не только наделить вас активностью и энергией, но и порадовать приятными сюрпризами, в том числе материальными. Вообще, гороскоп сегодня склоняет к тому, чтобы заняться финансовой сферой: навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках, отправиться по магазинам. Не исключено получение прибыли: какие-то из ваших проектов способны принести дивиденды. А вот на азартные игры и слепое везение рассчитывать не стоит - день способен принести удачу и прибыль лишь тем, кто потрудился над этим заранее, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овна ждет непростой день - события могут развиваться совсем не так, как он запланировал. В какой-то момент он способен выпустить инициативу из рук и перестать контролировать ситуацию. Звезды гороскопа говорят, что все это - следствие плохой подготовки или недостаточной информированности Овна в каком-то вопросе. Поэтому, если он не хочет потерять больше, чем обрести, сегодня ему следует браться только за те дела и проекты, в которых он на сто процентов уверен.

Телец

Сегодня звезды гороскопа советуют Тельцу заняться проектом, который он вынашивал уже давно. Возможно, не хватает совсем немного, чтобы вдохнуть в него жизнь! Более того, именно сегодня Телец может получить какие-то позитивные известия, которые помогут ему запустить проект в ближайшем будущем. Это могут быть денежные поступления, информация, необходимые контакты или согласие близких. Тельцу стоит воспользоваться этим шансом, чтобы проект, наконец, заработал.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Близнецов: они имеют шанс столкнуться со слухами, которые негативно отразятся на их карьере, статусе или уровне жизни! Причем Близнецы могут стать не только жертвой этих слухов, но и пострадать из-за того, что сами распускают их. Так что, во избежание неприятностей, им стоит держать свое мнение об окружающих при себе. А вот прислушиваться к тому, о чем говорят вокруг, Близнецам сегодня просто необходимо - это позволит им найти источник сплетен и даст шанс уберечься от них.

Рак

Сегодня Рак испытает такое чувство, как ревность к чужим успехам и разочарование своими. Возможно, на это его натолкнет поощрение кого-то из коллег или же осознание того, что в его делах наметился ступор. Окружающие кажутся ему более успешными? Звезды гороскопа советуют Раку меньше оглядываться по сторонам, занявшись собственными делами. Вспомните период, когда вы были "на коне", и зафиксируйте в себе это чувство - оно позволит вам, не оглядываясь на других, покорить новые вершины!

Лев

Сегодня главной движущей силой Льва в любых делах станет здоровая конкуренция. Это чувство может возникнуть у него по отношению к достижениям коллег, друзей или близких. Главное, что именно оно будет подстегивать Льва, заставляя действовать энергичнее, чем обычно. Возможно, на волне азарта Лев совершит сегодня шаги, которые в другое время не сделал бы из осторожности. Ну а насколько этот риск окажется оправдан, станет ясно позже, в другой день.

Дева

Сегодня Дева будет настроена на организованность и порядок в любых вопросах. А еще на... конфликт - по крайней мере, окружающим может так казаться. С одной стороны, Дева не потерпит чужого вмешательства ни в чем и будет жестко стоять на своем, с другой же - склонна критиковать всех вокруг и раздавать непрошенные советы. Сама Дева будет свято уверена в том, что действует в интересах дела, и в каких-то вопросах действительно может оказаться права. Но только не в вопросах сохранения спокойствия и нервов.

Весы

Сегодня залогом успеха Весов будет их умение тонко чувствовать, куда дует ветер. Ситуация потребует от них ориентироваться на ходу, подстраиваться и излагать свои идеи так, чтобы они обязательно пришлись по душе окружающим. Зато из всех возможных вариантов действий Весы сегодня способны безошибочно выбрать тот, который окажется самым выгодным для них. Даже если для этого им придется немного покривить душой или изменить свой привычный стиль действий.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа обещают Скорпиону отличный день для любых начинаний! Практически все, за что он возьмется, со временем сулит ему прибыль и успех. Так что смело стройте планы, продвигайте новый проект, ставьте перед собой новые цели. Единственное, что может помешать сегодня Скорпиону, - это завистливая критика со стороны. Прислушиваясь к ней, он рискует поддаться сомнениям и потерять уверенность в себе.

Стрелец

Сегодня Стрельцу весь день будет трудно усидеть на месте! Его энергия потребует выхода, заставляя хвататься, как за спасительную соломинку, за любой шанс разнообразить свою жизнь. Возможно, он вызовется съездить куда-то под надуманным предлогом или же ввяжется в спор, лишь бы все было не как обычно. А если уж у Стрельца сегодня появится шанс пораньше закончить дела - только его и видели! Работа ведь не волк!

Козерог

Сегодня судьба дает Козерогам отличный шанс если и не озолотиться, то как минимум поправить свое финансовое положение! В течение дня Козерога могут поджидать любые денежные сюрпризы: скромные (и не очень) премии за труд, отданный долг, подарок от близкого человека или хотя бы обещание золотых гор в перспективе. Если же Козерог собирался поискать более денежную должность, сегодня хороший день для того, чтобы собраться с духом и решиться на этот шаг!

Водолей

Сегодня Водолей будет находиться в приподнятом, позитивном состоянии духа, благодаря чему его дела могут продвигаться будто бы сами собой. Он одинаково играючи сумеет справиться как с монотонной работой, так и с проектами, требующими анализа или креативного подхода. И друзья, и коллеги Водолея смело могут закрывать сегодня им любую амбразуру: в состоянии внутренней гармони он способен сделать за день гораздо больше обычного. А устать гораздо меньше.

Рыбы

Сегодня Рыбы получат неожиданную награду за свои труды! Это может быть благодарность начальства, повышение в карьере или подарок от любимого человека. Впрочем, возможны и другие варианты приятных событий в жизни Рыб: отданный долг, незапланированная прибыль, командировка на Канары или что-то в этом духе. Словом, фортуна сегодня обещает повернуться к Рыбам своим улыбчивым лицом. Вполне возможно, это станет началом новой полосы удач в их жизни.