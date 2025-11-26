Кялагаи - традиции, символы и тайны азербайджанских женщин

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялось интересное мероприятие "Кялагаи - традиции, символы и тайны", посвящённое 11-й годовщине включения азербайджанского кялагаи в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает Trend Life

Открыла программу выступление танцевального ансамбля Zirvə Центра развития детей и молодёжи №5 под художественным руководством народной артистки Джамили Байрамовой. Плавные движения, изящество и национальные ритмы словно перенесли зрителей в атмосферу древних ремёсел, где каждый орнамент и цвет несут в себе особый смысл.

Профессор, доктор философии Рена Ибрагимбейли выступила с увлекательной лекцией о древнем искусстве кялагаи - одном из самых утончённых символов азербайджанской культуры. Она представила подробную информацию об этапах развития кялагаи, сакральных значениях традиционных орнаментов и роли, которую этот шёлковый платок играл в быту, обрядах и эстетике азербайджанцев.

Кялагаи - это не просто головной убор или аксессуар. Это особый код культуры, гармония красок и смыслов, хранящаяся в различных узорах. Каждая мастеровая школа - баскальская, шахбузская, шекинская и другие имела свои секреты окрашивания и нанесения орнамента. А тончайший шёлк, сотканный вручную, считался символом утончённости, благополучия и чистоты.

В рамках мероприятия гости смогли увидеть уникальную выставку кялагаи из коллекции музея. На шёлковых полотнах раскрылись тонкие линии, богатая палитра и глубокая символика древних узоров, которые мастера передавали из поколения в поколение.

Директор Национального музея искусств, заслуженный работник культуры Ширин Меликова подчеркнула высокую культурную значимость мероприятия и отметила, что кялагаи - одно из редких художественных явлений, включённых в список ЮНЕСКО. Она добавила, что научные исследования, лекции и подобные презентации позволяют передать богатство этого искусства молодёжи и международной аудитории, укрепляя связь между традицией и современностью.

Завершилось мероприятие активной дискуссией и многочисленными вопросами гостей, ещё раз подтвердивших - интерес к кялагаи в Азербайджане продолжает только расти.

