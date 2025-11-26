Стало известно о военных планах США у берегов Венесуэлы

США намерены сохранять свой увеличенный военный контингент в Карибском море вплоть до ноября 2028 года. Об этом сообщает Intercept со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"США разрабатывают планы по сохранению масштабного военного присутствия в Карибском бассейне почти до конца президентского срока Дональда Трампа (....). Это говорит о том, что недавний приток американских войск в регион не прекратится в ближайшее время", - отмечается в документах Пентагона.

Согласно источникам, контрактные документы предусматривают поставки продовольствия почти для каждого вида Вооруженных сил (ВС) США, включая береговую охрану, армию, военно-морской флот, военно-воздушные силы и корпус морской пехоты "в зоне Пуэрто-Рико".

В набор продуктов питания американских военнослужащих входят "медовые булочки в индивидуальной упаковке, ванильные кексы, сладкие булочки, булочки для гамбургеров и мучные тортильи".