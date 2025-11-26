Представлена дешевая пленочная ретро-камера Kodak

Компания Reto Production под брендом Kodak представила компактную 35-мм пленочную камеру Snapic A1, выполненную в стиле премиальных "мыльниц" конца 1990-х годов, таких как Ricoh R1 или Rollei Prego, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Модель оснащена трехэлементным стеклянным объективом 25 мм с диафрагмой f/9,5, что обеспечивает повышенную резкость по сравнению с пластиковыми линзами. Snapic A1 поддерживает моторизованную перемотку пленки, имеет встроенную вспышку и оборудована небольшим OLED-экраном, на котором отображается заряд батареи и информация о запасе кадров и режиме фокусировки.

Для удобства творческих экспериментов камера получила отдельный переключатель для создания мультиэкспозиций, а также зонную фокусировку: режим 0,5-1,5 м подходит для портретов, а от 1,5 м - для пейзажей.

Устройство работает от двух батареек типа ААА, которых должно хватать на выполнение до 240 кадров (до 10 кассет по 24 кадра).

Snapic A1 будет доступна в двух цветовых вариантах - сером Rhino Grey и белом Ivory White. Рекомендованная розничная цена составляет $100. Предзаказы уже открыты, поставки запланированы на начало декабря.