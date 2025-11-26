Джейхун Байрамов обсудил с главой Сената Италии вопросы региональной безопасности

26 ноября в рамках официального визита в Италию министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Италии Игнасио Ла Руссой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече стороны отметили динамичное развитие отношений между Азербайджаном и Италией, которые достигли уровня стратегического партнерства. Было подчеркнуто, что за последние годы двусторонние отношения стран, основанные на взаимном доверии, общих интересах и активном политическом диалоге, углубились.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием азербайджано-итальянского сотрудничества в различных областях, включая политическую, торгово-экономическую, сферы энергетики и ВИЭ, обороны и безопасности, гуманитарную, туристическую, культурную и образовательную сферы.

На встрече было подчеркнуто, что участие Президента Италии в церемонии открытия Итало-Азербайджанского университета, участие премьер-министра Италии в саммите лидеров COP29 в Азербайджане, а также контакты между лидерами двух стран придали дополнительный импульс отношениям.

Стороны отметили, что укрепление межпарламентских связей и постоянный политический диалог имеют решающее значение для дальнейшего развития отношений. В этом контексте была особо отмечена важность парламентской дипломатии в укреплении институциональных основ сотрудничества двух стран, а также наращивании взаимной поддержки на региональных и международных парламентских площадках.

На встрече министр Джейхун Байрамов предоставил подробную информацию о постконфликтных реалиях, шагах, предпринимаемых для обеспечения мира и стабильности в регионе, широкомасштабных процессах восстановления на освобожденных территориях, а также об участии итальянских компаний в этом процессе.

Стороны также обменялись мнениями по региональной среде безопасности, форматам многостороннего сотрудничества, вопросам международной повестки дня и другим темам, представляющим взаимный интерес.