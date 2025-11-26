https://news.day.az/sport/1798090.html "НТД" подписал контракт с американским баскетболистом Азербайджанский баскетбольный клуб "НТД" подписал контракт с американским игроком Таурусом Рамоном Кокфилдом. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, 29-летний баскетболист, выступающий на позиции защитника, подписал соглашение до конца сезона. Ранее Кокфилд защищал цвета немецкого клуба "Кобленс".
"НТД" подписал контракт с американским баскетболистом
Азербайджанский баскетбольный клуб "НТД" подписал контракт с американским игроком Таурусом Рамоном Кокфилдом.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, 29-летний баскетболист, выступающий на позиции защитника, подписал соглашение до конца сезона.
Ранее Кокфилд защищал цвета немецкого клуба "Кобленс".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре