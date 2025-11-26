"НТД" подписал контракт с американским баскетболистом

Азербайджанский баскетбольный клуб "НТД" подписал контракт с американским игроком Таурусом Рамоном Кокфилдом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, 29-летний баскетболист, выступающий на позиции защитника, подписал соглашение до конца сезона.

Ранее Кокфилд защищал цвета немецкого клуба "Кобленс".