https://news.day.az/politics/1798159.html Зангезурский коридор будет введен в эксплуатацию в 2030 году - Абдулкадир Уралоглу Зангезурский коридор будет полностью введен в эксплуатацию в 2029-2030 годах. Как передает Day.Az, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Министр сказал, что Зангезурский коридор начинается от Карса и тянется до Дилуджу.
Зангезурский коридор будет полностью введен в эксплуатацию в 2029-2030 годах.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
Министр сказал, что Зангезурский коридор начинается от Карса и тянется до Дилуджу.
Он добавил, что началось строительство 224-километровой железной дороги от Карса до границы с Нахчыванской Автономной Республикой.
"Азербайджанская сторона протянет эту дорогу до границы с Арменией. Мы также следим за этим проектом. Через неё будут проходить транзитные грузы из Китая", - сказал министр.
