В Брисбене прошел концерт азербайджанской музыкальной группы AYTAY

В городе Брисбен Австралийского Союза, в художественном центре Brisbane Powerhouse состоялся концерт музыкальной группы AYTAY.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Отмечено, что концерт был организован Национальной ассоциацией Азербайджана в Квинсленде и Домом культуры Квинсленд-Азербайджан. Мероприятие проводилось с целью популяризации национальной культуры Азербайджана, в том числе музыки, в Австралии. На концерте присутствовали представители азербайджанской диаспоры, местной общественности, а также официальные лица Австралийского Союза.

В рамках концерта музыкальная группа AYTAY исполнила азербайджанские народные песни и песни композиторов страны, а заслуженная артистка Севиндж Гусейнли представила национальные танцы.

Отметим, что музыкальный коллектив AYTAY, действующий в Австралии, был создан в 2018 году. Группа организует концерты в различных городах страны.