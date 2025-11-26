https://news.day.az/world/1798158.html Президент Гвинеи-Бисау подтвердил, что "был свергнут" Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало подтвердил, что был свергнут военными. Как передает Day.Az, об этом он сообщил телеканалу France 24. "Я был свергнут", - сообщил он. Военные, которые совершили государственный переворот в Гвинее-Бисау, объявили о закрытии всех границ.
По словам военных, они берут на себя "полный контроль над страной". Также армия приостанавливает избирательный процесс и закрывает границы государства.
