https://news.day.az/world/1798277.html Папа Римский Лев XIV прибыл в Турцию в рамках первого зарубежного визита - ВИДЕО Папа Римский Лев XIV начал свою первую поездку за пределы Италии с момента вступления на престол, отправившись сегодня в Турцию Как передает Day.Az, ожидается, что в ходе визита он призовет к миру на Ближнем Востоке и выступит за единство между давно разделёнными христианскими церквями.
Папа Римский Лев XIV прибыл в Турцию в рамках первого зарубежного визита - ВИДЕО
Папа Римский Лев XIV начал свою первую поездку за пределы Италии с момента вступления на престол, отправившись сегодня в Турцию
Как передает Day.Az, ожидается, что в ходе визита он призовет к миру на Ближнем Востоке и выступит за единство между давно разделёнными христианскими церквями.
Лев XIV посетил мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка (Аныткабир), а также проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре