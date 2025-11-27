Папа Римский Лев XIV прибыл в Турцию в рамках первого зарубежного визита

Папа Римский Лев XIV начал свою первую поездку за пределы Италии с момента вступления на престол, отправившись сегодня в Турцию

Как передает Day.Az, ожидается, что в ходе визита он призовет к миру на Ближнем Востоке и выступит за единство между давно разделёнными христианскими церквями.

Лев XIV посетил мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка (Аныткабир), а также проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.