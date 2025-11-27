Число мигрантов в Великобритании уменьшается

Приток мигрантов в Великобританию снизился до 204 тыс. человек в годовом исчислении по июнь, что примерно на две трети меньше, чем годом ранее. Снижение произошло в результате жесткой политики правительства.

Как сообщает Day.Az, об этом свидетельствуют объявленные в четверг официальные данные.

Миграция - как легальная, так и нелегальная - уже более десятилетия доминирует в политической дискуссии в Великобритании, при этом каждое сменяющее другое правительство пытается ограничить приток мигрантов посредством ужесточения визовых правил и повышения порогов заработной платы, пишет Reuters.

Несмотря на спад, общественность по-прежнему считает миграцию главной проблемой страны, а аналитический центр British Future отмечает, что обеспокоенность общественности вызывают в первую очередь те, кто прибывает на небольших лодках из Франции в поисках убежища.

В этом месяце правительство объявило о масштабных реформах, включая предоставление временного статуса беженца, ускорение депортации лиц, прибывших нелегально, и увеличение вдвое до десяти лет срока действия разрешения на получение статуса постоянного жителя для некоторых иностранных работников.

Политика отмены направления "работник по уходу", которое было самым крупным фактором трудовой миграции в последние годы, вступила в силу в июле и, как ожидается, приведет к дальнейшему сокращению числа таких мигрантов в ближайшие годы.