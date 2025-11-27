https://news.day.az/hitech/1798049.html Инженер создал робота, от которого идут мурашки по коже - ВИДЕО Инженер создал робота, от которого идут мурашки по коже. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Энтузиаст модифицировал модель Unitree G1, установив на неё ИИ-систему, после чего робот стал двигаться настолько плавно, низко и по-человечески, что окружающие признаются, что от его походки становится по-настоящему жутко.
Инженер создал робота, от которого идут мурашки по коже - ВИДЕО
Инженер создал робота, от которого идут мурашки по коже.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Энтузиаст модифицировал модель Unitree G1, установив на неё ИИ-систему, после чего робот стал двигаться настолько плавно, низко и по-человечески, что окружающие признаются, что от его походки становится по-настоящему жутко.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре