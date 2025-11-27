Инженер создал робота, от которого идут мурашки по коже

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Энтузиаст модифицировал модель Unitree G1, установив на неё ИИ-систему, после чего робот стал двигаться настолько плавно, низко и по-человечески, что окружающие признаются, что от его походки становится по-настоящему жутко.