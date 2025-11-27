https://news.day.az/sport/1798172.html К футболисту сборной Беларуси проявили интерес клубы Азербайджана Полузащитник сборной Беларуси и жодинского "Торпедо"-БЕЛАЗа Павел Седько привлек внимание сразу нескольких клубов, среди которых есть представители азербайджанского чемпионата. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Betnews.by.
К футболисту сборной Беларуси проявили интерес клубы Азербайджана
Полузащитник сборной Беларуси и жодинского "Торпедо"-БЕЛАЗа Павел Седько привлек внимание сразу нескольких клубов, среди которых есть представители азербайджанского чемпионата.
Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Betnews.by.
Агент игрока Валерий Русецкий в интервью телеграм-каналу "Шчыры футбол" подтвердил интерес со стороны азербайджанских клубов.
"К Павлу проявляют интерес клубы из российской первой лиги, Казахстана, Азербайджана, Сербии. Есть и другие варианты, но озвучивать их я бы не хотел. Разговоры о том, что Седько интересуются клубы из Китая и Южной Кореи, не соответствуют действительности. Это выдумка", - заявил Русецкий.
