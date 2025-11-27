Китай и Вьетнам задействуют человекоподобных роботов на погранслужбе

Среди множества производителей человекообразных роботов в Китае компания UBTech выделяется наличием серьёзных амбиций и немалых успехов в практическом использовании своей продукции. Робототехнические изделия этой марки уже применяются на производственных предприятиях КНР, а вскоре они поступят на службу в профильное ведомство, выполняя вспомогательные функции на границе с Вьетнамом.

компании UBTech Robotics удалось выиграть конкурс на сумму 37 млн долларов, по условиям которого она отправит в приграничный город Фанчэнган партию человекоподобных роботов Walker S2, которые характеризуются способностью самостоятельно менять свою батарею. На пунктах пропуска на границе с Вьетнамом им будет поручено взаимодействие с туристами и персоналом, логистические операции, досмотр грузов и патрулирование местности.

Напомним, что UBTech пообещала до конца этого года отгрузить клиентам 500 человекоподобных роботов, по итогам следующего увеличить это количество в десять раз, а ещё через год удвоить до 10 000 штук. Серийные поставки Walker S2 начнутся в декабре, компания уже располагает заказами на общую сумму 155 млн долларов

Пограничная служба КНР является не единственным государственным ведомством, использующим человекоподобных роботов в рамках эксперимента. Китайская полиция применяет роботов для патрулирования улиц в Шэньчжэне, Шанхае и Чэнду. В Шэньчжэне человекоподобные роботы применяются на таможне для обработки грузов и анализа документации, они используют большие языковые модели DeepSeek. Человекоподобные роботы, поддерживающие голосовой интерфейс на нескольких языках, нередко применяются китайскими властями для взаимодействия с туристами. Подобные эксперименты призваны показать гражданам других стран уровень технического прогресса, достигнутый китайской промышленностью.