Заменит ли электричество природный газ в новых домах в Азербайджане?

Планируется, что к 2035 году в жилых домах постепенно откажутся от оборудования, работающего на природном газе.

Хотя это технически осуществимо, с социально-экономической точки зрения задача выглядит сложной. Иными словами, в будущем спрос на дома без газа, работающие на альтернативной энергии, может оказаться под вопросом.

Как передает Day.Az, эксперт по недвижимости Маммед Гафаров в комментарии Bizim.Media заявил, что на сегодняшний день спрос на новые здания, в которых не проведены газовые линии, ниже по сравнению с остальными.

"Наличие природного газа в доме сегодня означает комфорт для жильцов. При обращении первый вопрос, который задают, - есть ли в здании газ.

В полностью электрифицированных домах, хотя нет риска утечки газа и потенциальных взрывов, практика показывает: при внешнем вмешательстве несчастные случаи могут происходить и без газа. Опасность всегда существует.

Электросистемы в определенной степени снизят эти риски. Однако переход на оборудование, работающее на электричестве, может создать дополнительную нагрузку на электросети".

Эксперт отметил, что во многих странах мира в новых зданиях газовые линии уже не прокладываются - используют альтернативные источники энергии и тепловые насосы.

"Переход на электрификацию и тепловые насосы является частью глобальной стратегии по сокращению выбросов углекислого газа. В Азербайджане также обсуждается возможность полного отказа от прокладки газовых линий в новых зданиях", - сказал он.

Специалист добавил, что для предотвращения перегрузки электрических систем в будущем потребуется модернизация.