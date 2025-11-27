Западный маршрут Север–Юг: логистический проект выходит на новый уровень

Автор: Лейла Таривердиева

Хорошие новости с маршрута МТК Север-Юг. Уточним - с западного маршрута этого международного транспортного коридора. Некоторое время назад, когда был запущен восточный маршрут, следующий через Казахстан и Туркменистан, не симпатизирующие Азербайджану медиа стали писать о якобы отказе России от транзита через азербайджанскую территорию. Кстати, на сайте СНГ тоже звучали предположения относительно возможных рисков на западном маршруте, если отношения Баку и Москвы снова осложнятся, и из этого делался вывод о важности развития восточной ветки.

Хотя восточная ветка рассматривается с самого запуска проекта, Россия и Иран всегда делали упор на азербайджанский транзит. Делалось это не из каких-то особых чувств к нашей стране, а потому что этот маршрут, видимо, выгоднее и удобнее участникам проекта. Даже при том, что значительная часть железнодорожного сегмента МТК на территории Ирана отсутствует. Возможно, осложнение двусторонних отношений с конца прошлого года заставило кого-то задуматься о вероятности проблем с транзитом российских грузов через Азербайджан, но верится в это с трудом, потому что Баку никогда не устраивает демаршей против межгосударственных договоренностей. Наша страна очень ответственно подходит к своей транзитной роли и никогда не поставит ее под удар.

В среду в Баку прошло 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ. В каком-то смысле, на заседании были поставлены все точки над "и". В рамках встречи главы железнодорожных ведомств Азербайджана, России и Ирана подписали Меморандум о взаимопонимании. Подписи под документом поставили гендиректор и председатель правления РЖД Олег Белозеров, председатель правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов и заместитель министра дорог и городского развития Ирана, председатель правления и гендиректор Иранских железных дорог Джабар Али Загири.

Меморандум предусматривает согласование тарифных подходов, формирование единого комплексного тарифа, запуск регулярных блок-поездов и совершенствование процедур перевозок. Реализация этих механизмов позволит создать более предсказуемую, быструю и экономически эффективную логистическую цепочку между Россией, Азербайджаном и Ираном.

Западная ветка МТК пока что представляет собой мультимодальный маршрут, так как из-за многолетних задержек со строительством участка Решт-Астара на границе грузы приходится перегружать на автотранспорт. Тем не менее, перевозки по этому маршруту растут. На заседании в Баку Белозеров сообщил, что по западной ветке на данный момент перевезено 6 558 контейнеров, что более чем в полтора раза превышает прошлогодний показатель.

В настоящее время разрабатывается трехстороннее соглашение по коридору Север-Юг между Россией, Азербайджаном и Ираном, предусматривающее единые сквозные тарифы. По словам главы РЖД, такой подход обеспечивает прозрачность условий и стабильность стоимости на определенный период, создавая более комфортную и предсказуемую среду для грузоотправителей.

Азербайджан не ждет, какие шаги предпримут партнеры на севере и юге, он продолжает работать над маршрутом, используя собственные возможности. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе 83-го заседания Совета рассказал о тех расчетах, которые делает азербайджанская сторона. Так, с 1 января 2028 года планируется довести уровень оборота по этому маршруту до 5 млн. тонн. В перспективе эти объемы могут быть увеличены до 15 млн. тонн в год.

Это вполне реальные цифры. Для достижения этой перспективы Азербайджан делает всю работу, которая выпадает ему как стране-транзитеру. Продолжается обновление инфраструктуры на азербайджанском участке маршрута, до конца текущего года планируется завершить реконструкцию железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама.

Но рост грузоперевозок, конечно, зависит не только от Азербайджана. Многое будет зависеть от усилий российской стороны, которая взялась построить злосчастный участок Решт-Астара, с которым Иран тянул много лет. Дело не двигалось с места, пока Россия не решила взять решение вопроса на себя. В мае 2023 года между РФ и ИРИ было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания этого участка железной дороги.

Глава Иранских железных дорог Джабар-Али Закери в кулуарах нынешнего заседания в Баку сообщил журналистам, что строительные работы начнутся во второй половине марта 2026 года. К Новрузу должен завершиться процесс выкупа земельных участков у населения. Каждую неделю выкупается по 3 километра. Уже выкуплены 95 из 161 километра. Пока идет этот процесс, на месте работают российские инженеры, которые проводят геотехнические тесты и дизайнерские работы.

После ввода в строй дороги Решт-Астара Север-Юг получит сквозную железнодорожную линию от севера России до Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд. евро. Работы будут вестись на основе совместного финансирования.

Ранее в Минтранспорте РФ говорили о возможности начала активной фазы строительства до конца 2025 года. Ускорить процесс не удалось, но заметно, что российская сторона торопится.

К концу марта в иранской Астаре завершатся работы по усовершенствованию астаринского железнодорожного терминала. Терминал модернизируется ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Территория терминала на 25 лет передана в аренду азербайджанскому железнодорожному ведомству. На сегодня около 93 процентов проектных работ и более 78 процентов строительно-монтажных работ на терминале уже выполнены. В рамках реализации проекта предусмотрено строительство 7 мостов.

Строительство терминала началось в 2017 году на основе межправительственного соглашения. В 2023 году терминал обработал 692 тыс. тонн грузов, а в 2024 году уже около 800 тыс. тонн. После полного завершения строительных работ годовая пропускная способность терминала достигнет 3,5-4 млн. тонн.

Все эти возможности сделают западный маршрут МТК Север-Юг незаменимым. Кстати, терминал в иранской Астаре, по оценкам экспертов, важен не только для западного, но и для центрального, морского маршрута коридора, проходящего через территориальные воды Азербайджана от российских до иранских портов.

Таким образом, некоторые очень поспешили "хоронить" западный маршрут коридора Север-Юг. Этот маршрут нужен всем участникам проекта. Подписанный в Баку трехсторонний меморандум говорит об этом лучше любых слов.