Президент Ильхам Алиев убедил и Иран: Север и Юг, наконец, соединяются

Автор: Лейла Таривердиева

Иранские СМИ сообщают, что Иран передал российской компании участок земли протяженностью около 34 км, предназначенный для строительства железной дороги Решт-Астара, являющейся частью международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг.

По словам министра дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек, на текущий момент выкуплено около половины земель, необходимых для строительства 162-километровой железной дороги. Этот процесс завершится до конца иранского календарного года, то есть до Новруза.

То есть в вопросе достройки МТК Север-Юг, наконец, началось движение.

Проекту Север-Юг больше двух десятков лет. За это время можно было построить дорогу до Луны. Общая протяженность коридора - 7200 километров, и из-за каких-то 160 километров многие годы проект не может заработать в полную мощность. Россия и Азербайджан на своих территориях сделали все необходимое для запуска маршрута, и только иранская сторона тянула. Даже неоднократные заявления со стороны партнеров о готовности оказать финансовую поддержку не помогали. В мае 2023 года РФ и ИРИ подписали документы о достройке Решт-Астара, но дело все равно не двигалось.

У Тегерана при прежних властях были свои соображения на этот счет, были и попытки принести экономические интересы страны в жертву политике. В периоды обострения с Азербайджаном кому-то даже начинало казаться, что можно обойтись и без азербайджанского транзита.

Но без азербайджанского транзита обойтись невозможно. Новое руководство ИРИ проявило мудрость и понимание того, что реально выгодно и нужно Ирану.

В ходе апрельского визита в Баку Президента Масуда Пезешкиана проект получил новое дыхание. На встрече двух лидеров был обсужден и этот вопрос. Как сказал в заявлении для прессы после встречи Президент Ильхам Алиев, среди проектов сотрудничества транспортный коридор Север-Юг занимает особое место.

"Этот проект принесет большую пользу и выгоду всем участвующим в нем странам. Азербайджан реализовал на своей территории все необходимые инфраструктурные проекты для функционирования этого транспортного коридора. В настоящее время мы просто расширяем свои транспортные возможности и инфраструктуру с учетом растущего объема грузов. Будь то морские порты, железные дороги или автомобильный транспорт - мы запустили крупные инвестиционные проекты для приема и транспортировки ожидаемых больших объемов грузов по всем этим направлениям", - Президент сказал Ильхам Алиев.

В феврале текущего года Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации для развития транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг". Соглашение было подписано 21 декабря 2024 года в Москве. Соглашение установило гарантированный объем грузов, который должен ежегодно перевозиться через территорию Азербайджана после модернизации соответствующей железнодорожной инфраструктуры. Это не менее 5 миллионов тонн, начиная с 1 января 2028 года, и не менее 15 миллионов тонн после принятия соответствующего решения сторонами.

А в сентябре 2022 года в Баку по итогам встречи в формате Азербайджан-Россия-Иран была подписана Бакинская декларация по МТК Север-Юг.

В октябре 2024 года, выступая на саммите БРИКС+, Президент Ильхам Алиев еще раз подчеркнул готовность Азербайджана к приему грузов, отметив что все сегменты коридоров Восток-Запад и Север-Юг на азербайджанской территории готовы и успешно функционируют. О том же он говорил ранее на саммите ШОС+ в Астане. "Железнодорожная и автомобильная инфраструктура азербайджанского сегмента этого коридора (Север-Юг-ред.) готова и успешно функционирует. В настоящее время мы работаем над расширением объема железнодорожных перевозок до 15 миллионов, а позже, при необходимости, до 30 миллионов тонн", - отметил глава государства.

В ходе III Шушинского Глобального медиафорума в июле этого года, азербайджанский лидер снова обратился к теме коридора Север-Юг, но теперь в контексте Зангезурского коридора, или, как проект теперь называют - Маршрута Трампа. "Мы с реализацией Зангезурского коридора по существу откроем еще одно направление коридора Север-Юг. Не только то, о котором все говорят: из России через Азербайджан в Иран до Решта, но и через Восточный Зангезур и другие части Зангезурского района на Иран, а дальше и на Турцию", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Баку, как и во всех других вопросах, был терпелив и в вопросе МТК Север-Юг. Он ждал. Если бы строительство участка Решт-Астара, необходимого для полного соединения железных дорог участников проекта, зависело от Азербайджана, дорога давно была бы построена. Но в данном случае само правительство Ирана должно было предпринять необходимые шаги, принять решение, понять, что заявления Баку преследуют не только азербайджанские, но и иранские интересы. Страна, страдающая от санкций, получала возможность стать частью масштабного логистического коридора, но какие-то химеры не позволяли вопросу решиться, чем-то эти 160 километров до границы с Азербайджаном пугали консерваторов. Иранская сторона металась в поисках альтернатив, рассматривая в качестве таковой даже Армению.

Новое руководство ИРИ постаралось избавить политику по отношению к Азербайджану от химер. В частности, в вопросе доведения до ума МТК Север-Юг. После апрельского визита Пезешкиана в Баку и переговоров с Президентом Азербайджана, уже в мае стартовали геологические исследования на ключевом 14,2-километровом участке дороги Рашт-Астара. Начала активной фазы строительства участка, по заверениям иранской стороны, можно ожидать уже до конца текущего года.

Встреча с лидером Азербайджана стала ключевой в этом вопросе. Президент Ильхам Алиев обладает даром убеждения. И для этого ему не приходится прибегать к гипнозу. Просто азербайджанский лидер знает, как сделать интересы Азербайджана выгодными для всех. Он умеет видеть перспективы, которые, возможно, видны не всем и не сразу. Все проекты, которые инициирует или же в которых участвует Азербайджан, направлены на конструктивные цели. В том, что Север и Юг соединит бесшовная железнодорожная магистраль, есть огромный плюс для того же Ирана.

МТК Север-Юг - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Транзит через Азербайджан является западной веткой коридора. Как указывают российские эксперты, данное направление, несмотря на недостроенные участки, наиболее востребовано.

Идея Север-Юг не принадлежит Азербайджану, наша страна подключилась к МТК поздне всех, но именно с ее подключением проект активизировался и стал реально действующим. Почему? Потому что не доставало инициативности и энергии Президента Ильхама Алиева и потому, что транзит через Азербайджан является самым надежным и самым удобным. Если бы это было не так, Россия, имеющая уже отлаженный восточный маршрут в Иран через Центральную Азию, не стала бы вкладываться в дорогу Решт-Астара.

Как говорят экономисты, маршрутов много не бывает. Политика Баку по превращению Азербайджана в незаменимый транспортно-логистический узел континента, строится на этой простой истине. И результаты не заставляют себя ждать.