Трамп прокомментировал не дающие покоя прессе синяки

Президент США Дональд Трамп рассказал, что постоянно принимает большое количество аспирина ради разжижения крови. Именно поэтому на его теле легко появляются синяки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, интервью публикует The Wall Street Journal.

"Они [врачи] говорят, что аспирин разжижает кровь, и я не хочу, чтобы густая кровь текла через мое сердце. Я хочу, чтобы через мое сердце текла хорошая, жидкая кровь" - высказался он. Президент США добавил, что из-за этого у него легко появляются синяки. Врачи рекомендовали ему снизить дозу, но Трамп отказался.