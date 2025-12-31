https://news.day.az/officialchronicle/1806615.html Президент Ильхам Алиев: Весь мир признает нашу Победу и наглядно видит нашу правоту После нашей Победы в Отечественной войне мы неустанно трудились над ее закреплением и подтверждением в международной и политической плоскости. И добились этого. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
"Весь мир признает нашу Победу и наглядно видит нашу правоту", - добавил глава государства.
