Буэнос-Айрес остался без электричества в разгар жары - ВИДЕО
В столице Аргентины, Буэнос-Айресе, произошло масштабное отключение электроэнергии на фоне сильной летней жары.
Как передает Day.Az, кадры из города распространяются в Telegram.
Очевидцы делятся видео последствий перебоев с электричеством.
