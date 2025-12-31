Буэнос-Айрес остался без электричества в разгар жары

В столице Аргентины, Буэнос-Айресе, произошло масштабное отключение электроэнергии на фоне сильной летней жары.

Как передает Day.Az, кадры из города распространяются в Telegram. 

Очевидцы делятся видео последствий перебоев с электричеством.