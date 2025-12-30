Новогодний стол 2026 года: блюда, приносящие удачу в Год Лошади
Новогодний стол готовится не только ради вкуса, но и ради той энергии, которая будет сопровождать нас в течение всего года. Символ Лошади ассоциируется с естественностью, силой, жизненной энергией и свободой. Поэтому в меню 2026 года предпочтение следует отдавать не тяжелым и сложным блюдам, а еде из свежих продуктов - сбалансированной, легкой и визуально привлекательной.
Как передает Day.Az, по мнению специалистов, в Год Лошади основу праздничного стола должны составлять овощи, фрукты, злаки и легкие источники белка. Стол может быть разнообразным, однако без избытка жирных блюд и чрезмерного акцента на мясе. Домашняя еда, простые блюда с "живым" и натуральным внешним видом в этом году считаются особенно благоприятными.
В оформлении блюд и сервировке рекомендуется отдавать предпочтение зеленым, красным и земляным оттенкам.
Закуски и холодные блюда. Салаты из сезонной зелени, овощные ассорти с оливковым маслом, йогуртовые закуски, хумус или котлеты из чечевицы. Тарелки, украшенные гранатом и яблоками, считаются особым символом удачи.
Горячие закуски. Овощные бёреки, запеченная тыква или цветная капуста, теплые овощные закуски.
Основные блюда. Рыба на гриле или в духовке, плов с овощами или булгур, курица, запеченная с овощами. Если используется мясо, порции должны быть умеренными и обязательно сбалансированными овощами.
Напитки. Натуральный гранатовый сок, домашние компоты, напитки на основе фруктов.
Десерты. Фруктовые салаты, кексы с яблоком или апельсином, молочные сладости, манная халва или легкие десерты, украшенные зернами граната.
Вместо готовых и тяжелых жирных соусов рекомендуется использовать соусы на основе йогурта, оливкового масла и лимона. При выборе фруктов и орехов преобладание красных оттенков считается символически положительным.
В новогодней сервировке стоит сделать акцент на натуральных материалах - дереве, льне, хлопке. Свечи, еловые ветки, шишки и цитрусовые фрукты (апельсины, лимоны) создадут на столе теплую и гармоничную атмосферу. Главное - не показная роскошь, а уют, искренность и чувство меры.
