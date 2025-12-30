https://news.day.az/world/1806523.html Зеленский сказал, когда могут быть подписаны первые документы мирного плана Президент Украины Володимир Зеленский заявил о готовности к проведению многосторонних переговоров в январе с участием Украины, США и европейских стран, а также подтвердил готовность к встрече с россиянами.
Президент Украины Володимир Зеленский заявил о готовности к проведению многосторонних переговоров в январе с участием Украины, США и европейских стран, а также подтвердил готовность к встрече с россиянами.
Как передает Day.Az со ссылкой РБК-Украина, по его словам, в январе уже состоятся и продолжатся контакты советников, после чего Украина предлагает перейти к встречам на уровне лидеров.
"Мы предлагаем: советники встретились в январе, в январе встретились лидеры. Мы считаем, что в январе есть возможность встречаться лидерам Европы, США и Украины - всем вместе", - подчеркнул Зеленский.
