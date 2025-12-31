https://news.day.az/world/1806025.html В Малайзии открылся "дом престарелых" для зумеров - ВИДЕО В Малайзии открылся "дом престарелых для зумеров", куда молодежь приезжает отдыхать и восстанавливаться. Как сообщает Day.Az, 25-летний владелец пансионата отметил, что многие молодые люди выгорают еще до 30 лет. Чтобы помочь им восстановить силы, он создал ретрит с возможностью ничего не делать и спать до обеда.
По словам владельца, пансионат уже полностью забронирован на январь, заявки на февраль продолжают принимать.
