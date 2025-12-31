В Малайзии открылся "дом престарелых для зумеров", куда молодежь приезжает отдыхать и восстанавливаться.

Как сообщает Day.Az, 25-летний владелец пансионата отметил, что многие молодые люди выгорают еще до 30 лет.

Чтобы помочь им восстановить силы, он создал ретрит с возможностью ничего не делать и спать до обеда. Стоимость проживания составляет 367 евро в месяц.

По словам владельца, пансионат уже полностью забронирован на январь, заявки на февраль продолжают принимать.